Vaccini anti Covid: in Lombardia

somministrate l’82% delle dosi ricevute In Lombardia sono state somministrate 1 milione 485.384 dosi di vaccino anti Covid su un milione 807.890 ricevute. Si tratta quindi dell’82%.

In Lombardia sono state somministrate 1 milione 485.384 dosi di vaccino anticovid su un milione 807.890 ricevute. Si tratta quindi dell’82%. Sono state utilizzate quasi tutte le dosi di Pfeizer (un milione 169.080 su 1 milione 231.290 arrivate), il 58% di quelle di AstraZeneca (260.256 su 447.600) e il 43% di Moderna (56.048 su 129.000).

Agli over 80 sono andate 725.923 dosi, di queste 49.577 hanno permesso di fare la prima vaccinazione al 100% degli ospiti in rsa e l’80% della seconda, mentre al personale scolastico sono state fatte 219.320 prime vaccinazioni.

Raggiunge quota 9.258.640 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 15.31 di oggi, domenica 28 marzo 2021. Vaccino inoculato a 5.549.822 donne e 3.708.818 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è di 2.929.678. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (2.965.485), seguito dagli Over 80 (2.945.052), dalla categoria «Altro» (1.169.960), personale scolastico (935.842), Ospiti delle Strutture Residenziali (540.536), personale non sanitario (480.710), Forze Armate (221.055).

