Val Brembana, il sorriso del piccolo Giulio

Bruga accoglie un bebè dopo 33 anni Nella piccolissima frazione di Camerata Cornello nei giorni scorsi il Battesimo del bimbo nato il 22 maggio scorso: l’ultima neonata oltre trent’anni fa.

Erano 33 anni che non nascevano bambini a Bruga, piccolissima frazione di Camerata Cornello, in Valle Brembana. Ma il 22 maggio di quest’anno ecco la grande notizia: nasce Giulio. Il cui battesimo è stato celebrato nei giorni scorsi. I genitori sono Donatella Scalvini, 33 anni e Giuseppe Giupponi. È un dato storico per il paese, che conta più o meno 15 abitanti. L’ultima bambina a essere nata è una coscritta della mamma. I due neogenitori non sono originari del posto. Mamma Donatella nasce a Sedrina, dove oggi lavora come operaia e il papà Giuseppe è originario di San Giovanni Bianco.

