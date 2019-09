Traffico lungo l’ex Statale 671 in una foto d’archivio (Foto by Fronzi)

Valle Seriana, i limiti sulla superstrada

Nel mese di agosto 75 multe al giorno Le sanzioni nel periodo che va dal 10 al 31 agosto: 1.668 (75 al giorno) rispetto al passaggio di 612 mila veicoli nelle due direzioni di marcia. Il passaggio giornaliero è in media di 27 mila auto. Il comandante Moro: «Normali controlli, nessuna volontà persecutoria. Rapportate al flusso veicolare, le multe colpiscono solo lo 0,27% degli automobilisti».

Molto rumore per nulla: così appaiono al Comando dell’Unione Insieme sul Serio le proteste che stanno infiammando i social a proposito delle sanzioni elevate nelle ultime settimane lungo l’ex strada statale 671, la superstrada della valle. «In realtà – dice Marco Moro, comandante del consorzio dei comuni di Casnigo, Gazzaniga, Nembro, Pradalunga, Selvino e Villa di Serio – non abbiamo avute molte segnalazioni. Da Facebook il fenomeno viene molto enfatizzato. E i dati oggettivi mostrano una diversa situazione: normali controlli, nessuna volontà persecutoria». I numeri di cui parla il comandante riguardano le sanzioni elevate nel periodo che va dal 10 al 31 agosto. Si tratta di 1.668 multe (75 al giorno) rispetto al passaggio di 612 mila veicoli complessivi nelle due direzioni di marcia. Il passaggio giornaliero su e giù per la valle è in media di 27 mila auto. Rapportate al flusso veicolare, le sanzioni colpiscono solo lo 0,27% degli automobilisti».

