Valtellina, precipitano 2 alpinisti: un morto

Difficili i soccorsi: interviene Bergamo Sono precipitati nel vuoto sulle guglie del ghiacciaio dei Forni, a circa tremila metri. Un elicottero è rientrato per le avverse condizioni meteo. Ora all’opera l’elisoccorso di Bergamo e Bolzano.

Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di mercoledì 3 luglio in Valtellina. Due alpinisti sono precipitati nel vuoto sulle guglie del ghiacciaio dei Forni, a circa 3 mila metri di quota: uno è morto. Un elicottero non è riuscito a raggiungere la zona dell’incidente alpinistico per le avverse condizioni meteo. Sono stati allora dirottati altri due velivoli da Bolzano e Bergamo.

Gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di Finanza sono ancora impegnati nel recupero del corpo della vittima, mentre ancora non si conoscono le condizioni del compagno di scalata. Allertati anche i rocciatori dei carabinieri e i tecnici dei Vigili del fuoco.

