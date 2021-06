Volpe bloccata nella galleria di un canale

Tratta in salvo dai vigili del fuoco a Trezzo L’animale era finito in una galleria di un canale chiuso vicino all’Adda: è stato affidato all’accalappiacani per i controlli del caso. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine e la polizia locale di Trezzo

I vigili del fuoco di Dalmine sono intervenuti la mattina di venerdì 4 giugno per il recupero di una volpe finita in un canale chiuso in una galleria di via Alzaia, strada che costeggia il fiume Adda a Trezzo, al confine tra Bergamasca e Milanese.

A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti. I pompieri hanno aperto con il divaricatore la porta in acciaio di accesso alla galleria, in stato di abbandono. Recuperata la volpe, è stata affidata all’accalappiacani comunale per essere sottoposta ai controlli veterinari e per la successiva consegna alla protezione animali.

Sul posto era presente la polizia locale con l’accalappiacani comunale.

