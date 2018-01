«Vuoi sposarmi?» La proposta è creativa

Video a sorpresa nel centro commerciale Una proposta di matrimonio insolita e senza dubbio creativa. È quella fatta da Francesco Albertini che ha chiesto la mano a Katia, la sua fidanzata.

Sembrava una normale giornata in shopping e invece Katia non la dimenticherà mai. Il suo ragazzo le ha chiesto di sposarlo dopo una relazione durata nove anni. Niente di strano? In realtà sì, perché Francesco ha scelto un modo davvero insolito per chiedere la mano alla sua bella. Ha realizzato un video a sorpresa mandato in onda all’interno del centro commerciale Elnos di Brescia. Alla fine del filmato è comparso Francesco in carne ed ossa, pronto a fare la fatidica domanda: «Mi vuoi sposare?». Il video è stato poi postato su Facebook ed è diventato virale: 1,4 mila like e 258 condivisioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA