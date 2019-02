Cameo socio di My Cooking Box

Al via il mercato degli Stati Uniti Tutto è iniziato dall’idea di realizzare una box dolce, dopo i tanti primi e secondi piatti, ma quella che doveva essere una semplice collaborazione è diventata qualcosa di più: il colosso dei dolci Cameo è entrato in società con la start up bergamasca My Cooking Box.

Un ingresso con quota minoritaria che dà però il via a una nuova linea di box di dolci che sarà lanciata nei prossimi due mesi: si inizierà con cinque box di torte e dessert al cucchiaio. «Un primo passo per poi estendere la nostra offerta e dare sempre una specializzazione e qualità che contraddistinguono il nostro prodotto» spiega Chiara Rota, fondatrice del progetto insieme a Francesca Pezzotta. L’idea è partita nel 2015, ai tempi di Expo Milano, e dall’anno successivo la start up di Gorle ha lanciato una box dopo l’altra: all’interno gli ingredienti perfettamente dosati e tutte le indicazioni per preparare un piatto italiano. «Mancavano i dessert e ci pensavo da tempo di realizzare una collaborazione, con la consapevolezza che il prodotto di pasticceria è molto specialistico: era importante avere un partner competente».

Cameo, azienda del food presente in Italia da oltre 80 anni e specializzata in torte, pizze e dessert, ha quindi monitorato l’azienda bergamasca e l’ha vista crescere: «Ha creduto così tanto nel nostro modello di business che è entrata in società». Non solo per la linea di dolci, ma per tutto la produzione, che continua a crescere: «Siamo a quota 15 box e nei prossimi due mesi ne lanceremo altre quattro: la Cena pugliese, quella piemontese, il primo risotto (ovviamente alla Milanese, ndr) e altre tipologie di pizza.

