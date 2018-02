Cotonificio, la presidenza a Stefano Albini

«Pronti a portare avanti l’eredità di Silvio» Nel cda entra per la prima volta un dirigente. «Accelerata un’impostazione più manageriale già decisa. Pronto il patto di famiglia per la sesta generazione».

«Silvio lascia un vuoto enorme in ogni cosa. È una grande perdita. Però in famiglia e in azienda c’è stata una grande forza di reazione e assunzione di responsabilità. Raccogliamo la sua eredità e siamo pronti a portarla avanti». Dopo i giorni del pianto e del dolore, Stefano Albini trattiene l’emozione mentre parla e guarda con fiducia al lavoro da portare avanti. È lui il nuovo presidente del Cotonificio di Albino, chiamato a raccogliere il testimone del fratello Silvio, morto improvvisamente per un malore a 61 anni.

