Caschi Nolan ceduta ai francesi

Il nuovo gruppo sarà tra i leader mondiali Il presidente Vergani: «Partner giusto per mantenere la produzione a Brembate Sopra». Tra le aziende controllate dalla società transalpina anche la Shark che opera nello stesso settore.

La Nolan, azienda di Brembate Sopra leader nella produzione di caschi per moto, è stata ceduta a un gruppo francese. Si tratta di 2 Ride Holding (proprietaria dei marchi SHARK, Bering, Bagster and Segura), leader nella produzione di attrezzatura tecnica e sportiva. Fondato a Bergamo nel 1972, il gruppo Nolan è tra i principali produttori europei di caschi, con oltre 400.000 pezzi prodotti all’anno e una forza lavoro di 360 persone nella sede principale. Nolan distribuisce i propri prodotti con i marchi Nolan, Grex, X-lite and N-Com. Il nuovo gruppo che si viene a creare sarà tra i principali operatori mondiali nell’equipaggiamento protettivo per motociclisti e per gli sport outdoor. Avrà un fatturato complessivo di 150 milioni di euro e oltre 1.000 dipendenti in 80 paesi nel mondo.

L’operazione è soggetta all’autorizzazione dell’antitrust e il closing è previsto per maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA