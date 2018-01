La Brembo diventa più grande

Nuovo stabilimento a Curno Una struttura da 7.000 metri quadri: la «Carbon factory» ospiterà, oltre alla produzione, le attività sviluppo per migliorare la competitività dei prodotti.

Via libera del Consiglio comunale di Curno alla costruzione di un nuovo edificio industriale nel complesso industriale «Freni Brembo» in via Europa, alla Marigolda. La nuova struttura ospiterà la «Carbon factory», nuova azienda del gruppo destinata allo sviluppo delle produzioni in componenti in fibra di carbonio utilizzate, destinate in modo particolare al settore corse.

Il nuovo comparto che produrrà componentistica in fibra di carbonio sorgerà su un’area di 17.243 metri quadrati, il capannone ha una superficie di 7.290 mq compreso la cabina elettrica, l’area parcheggio contigua a quella attuale è di 7.800 metri quadrati pari, 2.170 mq è riservata a verde. Il costo di questa opera si aggira intorno ai 6-7 milioni.

