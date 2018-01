Lutto nell’imprenditoria

È morto Silvio Albini Lutto nell’imprenditoria bergamasca. È morto Silvio Albini, presidente del Cotonificio omonimo di Albino, un gruppo da 1.403 dipendenti e 147,2 milioni di fatturato. Aveva 61 anni. I funerali mercoledì alle 10 in Duomo.

È mancato all’età di 61 anni a causa di un malore l’imprenditore Silvio Albini, presidente del Cotonificio Albini, storica azienda bergamasca produttrice di tessuti per camiceria. A capo dell’azienda dai primi anni Ottanta, il suo contributo è stato determinante per l’espansione internazionale. Vero ambasciatore del made in Italy nel mondo, è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2015. Silvio Albini è stato anche Presidente di Milano Unica e Vice Presidente di Confindustria Bergamo. I funerali saranno celebrati mercoledì 24 gennaio alle 10 in Duomo, in Città Alta.

