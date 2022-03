Medaglia al merito al patron di Automha: «Ho sempre investito sulle persone»

«Ho iniziato a lavorare che avevo quindici anni, tra poco ne compirò 71. Ho visto il mondo cambiare, ma di una cosa continuo a essere certo: investire sulle persone è la garanzia migliore per creare un’azienda di successo». Franco Togni, fondatore e presidente di Automha, impresa leader nel settore della progettazione, produzione e realizzazione di sistemi intralogistici, è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. «Non me l’aspettavo – aggiunge – io sono una persona pratica, concreta: quando me lo hanno comunicato sono rimasto senza parole».

Una sede produttiva anche in Cina

Nel 1979, dentro a un garage vicino all’Accademia Carrara in città, aveva fondato la propria impresa che oggi può contare su circa duecento collaboratori (di cui 140 nel quartier generale ad Azzano San Paolo), una seconda sede produttiva in Cina e sei sedi commerciali (Italia, India, Spagna, Canada, USA e Messico). «Se mi guardo indietro, il cambiamento maggiore in tutto questo tempo è stato senza dubbio l’arrivo di Internet ha cambiato la vita familiare e lavorativa di ciascuno di noi, ha accorciato le distanze, ha reso il mondo intero l’unico mercato con cui confrontarci».

Automha oggi è guidata dai figli Gianni Togni, vicepresidente, e Roberta Togni, general counsel e csr officer, e da Giuseppe Stefanelli, amministratore delegato; grazie a loro, il neo Ufficiale al Merito ha qualche ora di tempo in più giocare a golf, ai Colli di Bergamo, o camminare in montagna. «Se dovessi iniziare adesso a lavorare, lo farei con la consapevolezza che lo studio è importante: quando invece ero giovane, la priorità per me e tutti i miei coetanei era iniziare a lavorare il prima possibile. Poi mi sono accorto che studiare serviva: la sera, dopo la giornata, aprivo i libri e mi sono diplomato. Ma ciò che più conta è avere la voglia di conoscere, di apprendere e di imparare. Per questo sono convinto sia più importante formare la persona prima che un tecnico indispensabile alle nostre attività aziendali: da una persona matura e di cultura, un imprenditore può attingere il meglio».

Il nome di Togni nell’Albo delle onorificenze