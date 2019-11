Old Wild West sotto la «cupola» di Curno

Il locale offre otto nuovi posti di lavoro Si cercano otto collaboratori, tra operatori di sala e addetti alla cucina, per il ristorante che esordirà il 26 novembre nella nuova food hall del centro commerciale di Curno.

Debutterà sotto la grande cupola della nuova food hall del centro commerciale Curno il terzo ristorante Old Wild West della provincia di Bergamo. A partire dal 26 novembre la burger&steak house accoglierà grandi e piccini nella sua atmosfera in stile western.

Quasi tutto pronto per l’apertura in via Enrico Fermi 1. Il locale è infatti impegnato nella selezione del personale. Quattro operatori di sala e quattro addetti alla cucina: queste le otto figure ricercate dal colosso della ristorazione che si aggiungeranno alle ventidue già selezionate in loco per l’apertura dell’Old Wild West di Curno. Chi desidera per far parte del team del ristorante Old Wild West di Curno può presentare la propria candidatura sul sito cigierre.com alla sezione «Lavora con noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA