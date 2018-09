Percassi, nuovo store Nike a Milano

Pirlo e Belinelli testimonial - Foto Sabato l’inaugurazione dell’innovativo negozio in Corso Vittorio Emanuele: Pirlo e Belinelli testimonial. Partnership iniziata nel 2002 che ha portato all’apertura di 16 negozi in Italia. «Prevista un’ulteriore espansione».

E sedici! È una «lunga» storia, che dura appunto 16 anni, quella tra il Gruppo Percassi e Nike, marchio iconico per gli sportivi e non solo. Ieri a Milano l’inaugurazione del nuovo store Nike, in una delle strade mondiali dello shopping, Corso Vittorio Emanuele (angolo via Agnello). Il sedicesimo in Italia firmato Percassi. Due i testimonial d’eccezione per la giornata di ieri: il calciatore Andrea Pirlo e il cestista Marco Belinelli, primo ed unico italiano ad aver vinto il titolo Nba, che hanno accolto i propri fan nel nuovo store. Lunghe code e tanti selfie. Stessa ressa, nel pomeriggio, quando è comparso il rapper ventenne Capo Plaza, idolo della musica trap, 28milioni di visualizzazioni su YouTube.

