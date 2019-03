Stop alle monetine da 1 e 2 centesimi

La Conad arrotonda il conto della spesa L’aggiustamento, sia per eccesso sia per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino. Una misura che ha già suscitato qualche reazioni alla cassa.

Alla fine, dopo ampia riflessione da parte dei vertici aziendali, la decisione è arrivata. Da un paio di settimane ormai Conad ha detto addio alle monetine da 1 o 2 centesimi. La catena di supermercati emiliana, molto presente anche in Bergamasca, ha deciso infatti di arrotondare il conto della spesa, per eccesso o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino. Una misura che ha già suscitato qualche reazione alla cassa: c’è chi non trova giusta una simile operazione e chi invece si vede finalmente «sgravato» da monetine troppo spesso ritenute ingombranti se non proprio inutili.

