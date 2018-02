Torna Creattiva dal 1° al 4 marzo

Ecco come iscriversi ai corsi Bergamo Creattiva torna dal 1 al 4 marzo alla Fiera di Bergamo. La kermesse organizzata da Ente Fiera Promoberg dedicata alle arti manuali, all’hobbistica e al bricolage, taglia in splendida forma il traguardo del ventesimo appuntamento in città, con il consueto pienone di espositori (257 imprese, 5 in più rispetto ad un anno fa) e un ricco calendario di eventi collaterali (oltre mille) che fanno la gioia delle decine di migliaia di appassionate pronte a raggiungere Bergamo da ogni zona dell’Italia.

Un appuntamento imperdibile per la filiera del «fai da te», perché Creattiva, oltre ad essere una vetrina nella quale si trova tutto il meglio e le ultime novità del settore, è soprattutto il luogo nel quale il pubblico (quasi interamente al femminile) è l’indiscusso protagonista dell’evento.

In questa edizione Creattiva presenta sui 15mila metri quadrati della manifestazione 257 imprese, 5 in più rispetto ad un anno fa. Bergamo diventa per quattro giornate la capitale italiana delle arti manuali. Sono infatti 16 le regioni rappresentate. La più numerosa è quella lombarda (98 imprese provenienti da 9 province), capitanata dalle imprese targate Bergamo (33), seguite a ruota da quelle di Milano (30). Sul podio, al secondo posto, il Veneto (41 imprese, arrivate da tutte e 7 le province), seguito dall’Emilia Romagna (20) e dalla Toscana (19 imprese). A Creattiva si parla sempre più straniero. In totale, comprendendo gli arrivi delle star di Masterbeads, appuntamento dedicato alla bigiotteria d’eccellenza, sono 16 le nazioni estere rappresentate, passando dagli USA al Giappone, dall’Ecuador all’India, e dalla folta rappresentativa europea. Oltre 1.000 gli eventi collaterali a disposizione delle creative, tra corsi, work shop, laboratori e dimostrazioni, allestiti direttamente da espositori, esperti e artigiani delle varie arti e tecniche.

In tema di categorie merceologiche rappresentate, primo posto per Merceria e Tessuti (21,40% del totale), seguita da Articoli per Bijoux – Beads (19,07%), Ricamo (8,56%) e Filati e Lavori d’ago (7,78%).

Anche quest’anno dono diverse le novità portate in fiera sia dall’organizzazione che dagli espositori, che si sommano alle decine di arti manuali già ben note al pubblico. Dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, passando per un ventaglio di proposte da passarci giornate intere, quali trompe l’oeil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, arredo country, saponi, giochi, miniature, bambole, didattica per l’infanzia, composizioni floreali e…… tanto altro ancora.

Gli eventi di Creattiva sono l’altra metà della formula che ha decretato il successo della manifestazione di Promoberg dedicata alle arti manuali. Il pubblico, sempre attento e ricettivo ai nuovi trend del mercato, sa bene che al polo fieristico della Città dei Mille può scoprire i segreti delle varie arti direttamente dagli esperti e dagli artigiani del settore che, di edizione in edizione, raddoppiano l’entusiasmo e apportano qualcosa di nuovo. Impossibile fare qui l’elenco completo di tutti gli appuntamenti (corsi, laboratori, work shop: rimandiamo al documento specifico). Ne citiamo però alcuni: Avviciniamoci al Tombolo; Bijoux; Borsa flower; Bottoni ricoperti in tessuto per spille; Bracciale con corda particolare annodata e ceramica; Cappello di rafia; Come decorare un sapone; Come utilizzare i bordatori, gli orlatori e le attrezzature per il patchwork; Creazione di sciarpa ad anello con doppio gioiello; Decorazione Pasqua, Corsi per diverse tipologie di orecchini all’uncinetto; Incisioni su vetro; Utilizzo telaio per manici, cinture.

Nella Galleria Centrale due mostre dedicate rispettivamente al patchwork e alle mongolfiere (in miniatura). Creattiva presenta da anni Masterbeads, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di bigiotteria di alta qualità. Le più importanti designer sparse nel mondo si danno appuntamento a Bergamo per la nuova edizione dell’evento dedicato al settore. Un «evento nell’evento»: durante i quattro giorni di Creattiva vengono infatti allestite aule dedicate allo svolgimento dei corsi, che possono durare mezza giornata oppure una giornata intera.

La manifestazione ha anche il merito di riportare all’attenzione del grande pubblico arti straordinarie che negli anni scorsi hanno rischiato di finire nel dimenticatoio. Il ricamo è una di queste, e per tale motivo da alcune edizioni Creattiva le dedica un’Area specifica (Galleria Centrale), sempre più grande e apprezzata da operatori e pubblico. Scuole, enti, associazioni provenienti da tutte le regioni d’Italia mettono a disposizione del pubblico di Creattiva i segreti e i migliori lavori dell’arte del ricamare.

Sul sito della manifestazione, www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva, nella sezione «Corsi ed Eventi», tutti gli appuntamenti. Anche quest’anno il pubblico può utilizzare Creattivexpress, il servizio (a pagamento) posizionato nella Galleria Centrale, ingresso padiglione B, che consente di farsi recapitare comodamente a casa gli acquisti fatti in fiera, soprattutto quelli più voluminosi. Una soluzione ottimale soprattutto per le persone che arrivano a Bergamo con il treno e l’aereo. Per tutte le mamme, nella hall dell’ingresso Centro Congressi è allestita l’Area Giochinfiera (gratuita) dedicata ai piccoli dai 4 ai 10 anni. Con la psicomotricità creativa, il bambino può fare un’esperienza divertente, passando dal gioco motorio a quello sensoriale. L’area può ospitare un massimo di 15 bambini alla volta e ogni bambino può usufruire dello Spazio Gioco per un’ora al massimo. Orari: giovedì e venerdì, 9 - 12 e 14 – 18. Sabato, 9 -12 e 16.30 – 19. Domenica, 9 - 12 e 14 – 19.

Per il pubblico di Creattiva Spring 2018 saranno come sempre in funzione durante l’apertura della manifestazione le navette gratuite targate Promoberg con tragitto A/R Fiera-Stazione FS di Bergamo. Bus gratuito durante le quattro giornate anche per chi arriva con l’aereo, grazie al collegamento diretto A/R Aeroporto BGY–Fiera, che vedrà operativo un mezzo dell’Atb, l’azienda di trasporto pubblico locale, pagato da Creattiva. Punto di partenza e arrivo in aeroporto è presso la zona arrivi (pensilina 1);. Orari, dalle 8.30 alle 19,30. Sempre in aeroporto, allo sportello di VisitBergamo (l’Agenzia del Turismo della provincia di Bergamo) saranno disponibili tutte le informazioni sulla manifestazione.

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti a Creattiva. Nel rispetto di tutte le partecipanti, gli animali non devono però essere di grossa taglia o di razze ritenute aggressive, e condotti con guinzaglio (se richiesto, anche con museruola).

Info utili

Orari: 9.30 - 19

Ticket: Intero 10 euro; Ridotto 8 euro. Acquisti online sul sito www.fieracreattiva.it.

Parcheggio: 3 euro (forfait giornaliero); bus 10 euro

www.fieracreattiva.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA