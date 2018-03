Voto italiano dà nervosismo alle Borse

Piazza Affari recupera, tonfo di Mediaset «Il risultato delle elezioni italiane è complicato e aggiunge un po’ di nervosismo ai mercati azionari globali». Lo ha detto il capo della strategia di investimento di Amp Capital di Sydney, commentando il voto italiano alla Associated Press.

L’analisi dell’agenzia ricorda come le proiezioni non indichino una maggioranza e ciò lasci prevedere un periodo di incertezza politica e che le forze più perplesse sull’Europa hanno raccolto più della metà dei voti.

Avvio di seduta in calo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi e i dati, anche se parziali, relativi alle elezioni politiche. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -1,09% a quota 21.673 punti, mentre l’Ftse All Share cede l’1,04% a 23.815 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,46% a quota 35.512 punti.

Fra i titoli del listino milanese, male Mediaset (il titolo cede il 4,63% a 2,96 euro, indossando la maglia nera del Ftse Mib, l’indice delle principali società quotate) e il comparto bancario. Ubi è la peggiore e cede il 3,9%, seguono Banco Bpm, che perde il 2,8%, Unicredit e Intesa l’1,8%. Fuori dal listino principale sospesa al ribasso Mps, Carige cede l’1,2% e Creval lo 0,3%. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 140 punti, con il rendimento del decennale al 2,01%.

Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni in negativo, anche sulla scia della chiusura in rosso fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei a -0,66%. Fra le piazze finanziarie, Parigi apre con un -0,39%, Francoforte cede lo 0,60%, mentre Londra arretra dello 0,08%.

L’euro scende sotto 1,23 dollari dopo il voto in Italia. La moneta europea é scivolata fino a un minimo di 1,2269 dollari per poi assestarsi attorno a 1,2280 dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA