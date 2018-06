«Mille storie e sapori» chiude

Riaprirà, ma in versione small Venerdì 29 giugno sarà però ultimo giorno di apertura «Mille storie e sapori», in viale Papa Giovanni a Bergamo.

Dopo essere stato per molti anni una delle colonne portanti della cucina di Vittorio, Giampaolo Stefanetti ha coronato il sogno di mettersi in proprio nel 2012. In viale Papa Giovanni nasceva così M1.lle Storie & Sapori, locale polifunzionale, bar con caffetteria per le colazioni mattutine, bistrot per la pausa pranzo, ristorante gourmet serale. Tutto bene, in apparenza. Ma le spese altissime, di affitto e soprattutto di personale, hanno indotto Giampaolo Stefanetti a cambiare qualche anno fa impostazione, alzando il livello della proposta. E ora arrivano le saracinesche abbassate. Ancora top secret il nome dei nuovi proprietari, ci sarebbe l’interessamento del gruppo Percassi. Per Giampaolo Stefanetti non sarà comunque un addio ma un arrivederci. Seppure ridimensionato, riaprirà nel prossimo autunno utilizzando la medesima cucina che lo ha visto protagonista in questi ultimi anni e che dà sul cortile interno, con accesso carrabile e pedonale: collegando e ristrutturando a dovere l’attiguo spazio ora adibito a magazzino darà vita all’Osteria M1.lle Storie & Sapori con proposta semplificata ma sempre di alto profilo.

