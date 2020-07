A Cavernago ci sono... gli asini

Gruppo a spasso per le vie del paese Un gruppo di asini ha invaso le vie di Cavernago.

Una decina gli animali che, nella mattinata di mercoledì 8 luglio, hanno percorso le vie del piccolo centro bergamasco catalizzando l’attenzione di residenti e automobilisti.

A segnalare per primo la presenza degli asini, soli e senza una guida, è stato, intorno alle 6 della mattina, un cittadino di Cavernago. Per evitare disordini, i carabinieri sono intervenuti per isolare il gruppo in prossimità della scuola materna di via Manzoni, in attesa di risalire al nome del proprietario, poi rintracciato grazie alla lettura dei chip che avevano gli animali.

