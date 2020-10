Auto prende fuoco sulla superstrada

Lunghe code all’altezza di Seriate I Vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio: densa colonna di fumo nella zona. Superstrada chiusa al traffico in via precauzionale.

L’incendio di una vettura sulla superstrada all’altezza di Seriate ha creato una densa colonna di fumo nella zona. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 di giovedì 29 ottobre: sul posto i Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la zona. Non sembrerebbero esserci feriti e al momento non si conoscono le cause dell’incendio. La superstrada è stata però chiusa al traffico creando lunghe code e disagi agli automobilisti.

