Autocisterna perde idrocarburo in A4

Grumello-Seriate, vigili del fuoco in azione I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti stamattina, martedì 28 aprile, verso le 7 sull’autostrada A4 per liberare l’asfalto da una perdita di un’autocisterna.

L’Aps, il furgone Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico) e l’autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti sul tratto Grumello-Seriate dell’A4 per una perdita dal gruppo valvolare di un’autocisterna che trasportava stirene (idrocarburo, 18.000 litri). I vigili del fuoco stanno effettuando il travaso del materiale per mettere in sicurezza il mezzo, così che possa essere trasportato all’esterno dell’autostrada.

