Azzano, scontro sulla Cremasca Grave motociclista di 50 anni

Azzano, scontro sulla Cremasca

Grave incidente mercoledì 4 marzo alle 18 ad Azzano San Paolo sulla Cremasca, all’altezza del distributore di metano e gpl. Per cause ancora da accertare, un’Alfa condotta da un 35enne di Bergamo, che viaggiava da Bergamo in direzione di Zanica, ha svoltato a sinistra per entrare nel distributore quando si è scontrata con una moto Honda che proveniva dalla direzione opposta, condotta da un cinquantenne di Bergamo.

L’urto è stato molto violento: la moto ha colpito la parte anteriore destra dell’auto ed è volata per 10 metri, finendo nell’aiuola spartitraffico, abbattendo un cartello stradale e terminando la corsa sulla pista ciclabile. Subito è scattato l’allarme al Nue 112 e sono intervenute l’automedica di Seriate, un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano, una della Croce Verde di Colzate e la Polizia Stradale per i rilievi dell’incidente.

Il 35enne alla guida dell’auto ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato alle Cliniche Gavazzeni, grave il cinquantenne che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

