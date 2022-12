Azzano, tantissimi amici e colleghi per l’addio al giornalista Roberto Pelucchi

Tantissimi amici e colleghi sabato mattina sono arrivati nella chiesa parrocchiale di Azzano San Paolo per dargli l’ultimo saluto. Scomparso a soli 50 anni dopo aver affrontato un delicato intervento chirurgico al «Galeazzi» di Milano per una malattia scoperta pochi mesi fa, Roberto Pelucchi, giornalista prima de L’Eco di Bergamo e poi, dal 2005, della Gazzetta dello sport ha davvero lasciato il segno. Sia nella sua comunità sia tra i molti colleghi che con lui hanno collaborato.

Roberto aveva cominciato a scrivere giovanissimo, sulle pagine di cronaca di Bergamo Oggi. Poi tantissimo sport e tantissimo lavoro per testate bergamasche e nazionali. Aveva collaborato per Il Giornale, per La Stampa, per La Voce di Bergamo. Tre anni in redazione a L’Eco di Bergamo, poi il passaggio alla Gazzetta, un sogno realizzato.