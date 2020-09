Bloccato passaggio livello a Curno Lunghe code anche da Bergamo

Bloccato passaggio livello a Curno

Lunghe code a Curno nella mattinata di mercoledì 30 settembre nei pressi del passaggio a livello di via Donizetti: intorno alle 9 la sbarra del passaggio a livello si è abbassata e non si è più rialzata. In poco più di mezz’ora si è creata una lunga coda da Bergamo in direzione Curno e in senso contrario. Bloccata anche la rotonda di accesso al centro commerciale e in direzione ospedale. Seguono aggiornamenti.

La coda da Bergamo verso Curno in direzione centro commerciale

