L'incendio in un'azienda agricola di Brusaporto

Brusaporto, fiamme in un’azienda agricola

Bruciati oltre 1.500 quintali di fieno In azione sette squadre dei Vigili del fuoco per domare l'incendio divampato nella serata di lunedì 1 giugno.

Sette squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate nella serata di lunedì 1 giugno a Brusaporto, per domare un incendio nel fienile di un’azienda agricola in via dei Prati. La chiamata è arrivata intorno alle 20.40 e sul posto sono sopraggiunte tre squadre da Bergamo, due da Romano e una da Gazzaniga. Le fiamme hanno bruciato circa 1.500 quintali di fieno, la metà del capannone, e hanno coinvolto anche qualche macchinario. Ancora da chiarire quale sia stata l’origine dell’incendio.

