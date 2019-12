(Foto by Bedolis)

Capitan Ventosa a Ranica (Foto by Bedolis)

Carte d’identità digitali e foto tramite Usb

Ranica fa scuola e va in tv con «Striscia» Il Comune ha aggirato l’ostacolo delle chiavette a rischio virus acquistando una webcam per le foto. E il tg satirico ha fatto un servizio con Capitan Ventosa.

Capitan Ventosa insieme alla troupe di «Striscia la notizia» è atterrato nel Comune di Ranica. Recentemente un servizio della nota trasmissione televisiva dedicato al sistema elettronico per la creazione delle carte d’identità digitali aveva sottolineato come, nonostante il sito web del ministero dell’Interno indicasse che il cittadino poteva fornire una fotografia anche tramite chiavetta Usb, nessun Comune o Anagrafe accettasse realmente questa soluzione a causa della possibile presenza di virus. Nessuno tranne uno: il Comune di Ranica, che ha aggirato l’ostacolo acquistando una webcam per le foro. Di qui la visita della tv.

