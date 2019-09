Casting per il «Volto di Oriocenter» Oltre 500 per «Glamour» e «Vanity Fair»

Casting per il «Volto di Oriocenter»

Un successo ben oltre le aspettative. Avrà contribuito (anche) il maltempo di domenica, che ha spinto decine migliaia di persone ad «atterrare» a Oriocenter. Ma, soprattutto, è stato il forte richiamo della proposta. La prima di questo genere organizzata dal selected store più grande d’Italia per diventare «il volto di Oriocenter». Il casting fashion, promosso in collaborazione con «Glamour», ha visto nel weekend sfilare oltre 500 persone (tanto da prolungare il termine del casting di due ore) provenienti anche da Milano e da fuori regione. Giovani over 18 e non solo in coda allo stand e poi schierati davanti agli obiettivi e ai flash dello speciale set fotografico allestito in galleria. Il tutto per una grande occasione riservata soltanto a dieci fortunati aspiranti modelli e modelle che, dopo la selezione, diverranno i protagonisti dello shooting fotografico che si terrà nei prossimi giorni sempre all’interno del mall. A loro sarà riservata la straordinaria occasione di indossare, proprio come su un set di moda, outfit, capi e accessori dei prestigiosi brand di Oriocenter e vedere i loro volti pubblicati su due delle riviste più importanti e famose nel mondo del fashion: «Glamour» e «Vanity Fair».

