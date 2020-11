Charlie cade in una pozza biologica

Salvato dai Vigili del fuoco - Le foto Il cane sta bene e non ha riportato nessuna ferita: la disavventura domenica 22 novembre ad Azzano San Paolo.

È caduto in una pozza biologica aperta ed è salvo solo grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine. C’è un lieto fine per la disavventura occorsa nella prima mattinata di domenica 22 novembre a Charlie, un cane di Azzano San Paolo, finito accidentalmente in una pozza biologica momentaneamente aperta per una ispezione in via Cremasca 1. Charlie è stato recuperato dai Vigili del fuoco ed è stato riconsegnato ai suoi proprietari senza nessuna ferita.

