Ciclista investito, l’automobilista se ne va

L’appello: aiutatemi a rintracciarlo «Vi scrivo per chiedervi aiuto nel rintracciare l’auto che mi ha investito nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre a Seriate nei pressi della Gelateria Pierrot, a Seriate». Inizia così la mial di Stefano, un nostro lettore che racconta l’episodio.

«Erano circa le 14:30 e provenivo da Via Francesco Nullo con la mia bici da corsa: arrivato all’intersezione con Via Serio mi vedo sbucare alla mia destra senza rispettare lo stop una Smart di colore grigio chiaro che, prendendomi con il paraurti, mi ha fatto cadere a terra causandomi delle escoriazioni». I due occupanti dell’auto sono scesi per accertarsi delle condizioni dell’uomo, «ma all’esclamazione da parte mia verso l’automobilista “ma non mi hai visto?”, l’uomo è risalito in macchina stizzito per il danno al paraurti e la targa staccata e se ne è andato in direzione Corso Roma verso il centro sportivo».



Nessuno scambio di dati quindi per il sinistro: «A tutto questo ha assistito un signore che passeggiava con il cane con cui ho potuto scambiare solo due parole sull’accaduto. Non so se è riuscito a prendere la targa dell’auto, ma se qualcuno riuscisse ad aiutarmi a rintracciare l’automobilista, oppure avesse visto qualcosa chiedo se può contattarmi al 34071882301 oppure alla mail stepcance@hotmail.com».

