L’incidente in via Roma a Gorle

Ciclista travolta in via Roma a Gorle

Trasportata in ospedale: grave 73enne La donna, 73 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII con un grave trauma cranico: l’incidente intorno alle 11 di sabato 8 febbraio.

Un’anziana ciclista di 73 anni è stata investita poco dopo le 11 di sabato 8 febbraio da un’auto, una Polo della Wolkswagen, in via Roma a Gorle. La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, quello di maggior gravità. Sul posto i Carabinieri di Alzano lombardo e la Polizia locale di Gorle per i rilievi. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che la donna a bordo della due ruote abbia improvvisamente cambiato direzione per cause ancora da accertare.

