Coltivava marijuana in casa: preso a Gorle

Nell’abitazione anche 2,2 chili di cocaina Nell’abitazione trovati 11 involucri termosaldati di sostanza stupefacente e 1.800 euro in contanti.

In casa aveva 2,2 chili di cocaina, in 11 involucri termosaldati, oltre a cinque piante di marijuana e 1.800 euro in contanti. La Polizia di Stato ha arrestato a Gorle nel pomeriggio di giovedì 20 agosto un 41enne e un 30enne ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di coltivazione illecita di marijuana. Il personale della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali ha fermato i due uomini all’atto della cessione della sostanza durante un normale controllo. I militari hanno poi proceduto a una perquisizione domiciliare: hanno trovato la droga oltre a sostanze da taglio e bilancini di precisione nella casa di uno dei due arrestati. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria gli uomini saranno giudicati nella mattinata di venerdì 21 agosto con rito direttissimo.

