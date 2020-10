Droga, documenti falsi ed alta velocità

Controlli nel weekend in autostrada

Weekend di super lavoro per la Polizia stradale di Seriate con tre interventi nel fine settimana.

Venerdì gli agenti hanno fermato in A4 un romeno di 35 anni a bordo di una Passat con altri tre connazionali. Dalle verifiche dei documenti, è risultata falsa la sua carta d’identità: l’uomo era latitante dal 2015 con una condanna a 5 anni per rapina, lesioni e danneggiamento. Il 35enne è stato trasferito in carcere a Bergamo.

Sabato le manette sono scattate per arrestare un uomo di origine marocchina, in A4, all’altezza di Capriate, sempre dopo un controllo in auto: all’alt lui è fuggito a piedi, attraversando le carreggiate dell’autostrada. Inseguito a piedi è stato arrestato. Durante le perquisizioni nell’abitazione, hanno trovato 200 grammi di hashish e altri 320 cocaina.

Altri controlli sono stati effettuati anche domenica 18 ottobre: alle 4 del mattino è stato fermato sempre in A4 un marocchino che viaggiava a 170 km di velocità in direzione Milano e a bordo di una Fiat 500. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è stato denunciato.

