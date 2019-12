Curno, dopo la rissa il questore chiude una discoteca 7 giorni

Curno, dopo la rissa il questore

Il questore ha chiuso per 7 giorni la discoteca «Garota de Ipanema» a Curno. Nella notte del 29 dicembre i carabinieri di Curno sono intervenuti per la segnalazione di una rissa tra avventori avvenuta fuori dal locale, trovando tre ragazzi feriti e soccorsi dalle ambulanze del 118. Ad uno dei feriti sono state diagnosticate lesioni guaribili in 5 giorni., mentre altri due hanno rifiutato le cure mediche. Prima dell’arrivo dei carabinieri altri giovani che avevano partecipato alla rissa, di origine nordafricana, si erano allontanati facendo perdere le proprie tracce.

«Gli accertamenti amministrativi condotti a seguito dell’episodio – scrive la questura in una nota – ponevano in rilievo ulteriori irregolarità rilevate nei confronti del locale e del titolare riscontrate nell’anno in corso, fra cui il deferimento del gestore della discoteca per impiego irregolare di addetti alla vigilanza del locale, nonché segnalazioni giunte al locale comando Stazione carabinieri per molestie minacce e lesioni in danno di frequentatori della discoteca.

Alla luce dei gravi episodi suindicati, il Questore di Bergamo ha emesso decreto di sospensione della licenza ex art. 100 Tulps per giorni 7 nei confronti del predetto esercizio, provvedimento notificato nella giornata odierna alla titolare dell’esercizio».

