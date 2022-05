Da Pedrengo semaforo verde ad una seconda farmacia

«Palazzo secondo polo d’attrazione dopo il centro»

«In attuazione alla revisione ordinaria biennale delle farmacie – spiega il sindaco Simona D’Alba – il nostro Comune ha deciso di avviare l’iter che ci auguriamo che nei prossimi mesi porterà alla creazione di un nuovo presidio e di un nuovo servizio per tutta quella parte di comunità che non vive nel centro.

Abbiamo identificato il quartiere Palazzo perché lo possiamo definire il secondo polo di attrazione del Comune dopo l’area centrale. Oggi, i cittadini di quest’area devono sempre attraversare viale Kennedy, un asse viario di non facile gestione per il grande traffico presente, per trovare i servizi necessari». «In questo quartiere – continua il primo cittadino – abbiamo già avviato una serie di politiche di sviluppo per potenziare questa zona del paese, installando ad esempio una nuova casetta dell’acqua e un nuovo punto di ricarica elettrica. L’insediamento della nuova farmacia valorizzerà ancor più questa nostra scelta, portando maggiore attenzione in un’area oggi periferica, rispettando anche le distanze dall’attuale farmacia e dai presidi degli altri paesi limitrofi».