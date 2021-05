Dalmine, fiamme sul tetto di una casa: scattano i soccorsi - Foto e video Mercoledì 19 maggio, verso mezzogiorno, un incendio è divampato in via Garbagni.

Incendio verso mezzogiorno di mercoledì 19 maggio a Dalmine, in via Garbagni. Per cause ancora in corso d’accertamento, sul tetto di un’abitazione in un complesso residenziale, sono divampate le fiamme. Dalle prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un solaio, propagandosi poi alla copertura. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e iniziato le operazioni di bonifica dell’area. Non risultano feriti, ma i danni sembrerebbero ingenti. Presente sul posto anche una guardia giurata della Sorveglianza Italiana. Ecco le prime immagini giunte da Dalmine.

Qui sotto, un filmato.

