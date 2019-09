Due fratelli fuori strada in moto

Uno ubriaco e senza patente, l’altro senza casco È successo nella notte tra venerdì 20 e sabato 21settembre a Dalmine sulla statale 525.

Due fratelli di 24 e 37 anni a bordo di uno scooter sono finiti fuori strada nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre sulla ss 525 a Dalmine. Sul posto è giunta un’ambulanza per soccorrere i due e una pattuglia della Polizia stradale che era in servizio per controlli sulla sicurezza stradale.

I due fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze fisiche, ma l’uomo alla guida è risultato positivo all’alcol test e aveva la patente scaduta. Il passeggero non indossava il casco ed era pure lui ubriaco.

