Ferrari rossa prende fuoco - Foto e video Appena acquistata di seconda mano

Ferrari rossa prende fuoco - Foto e video

Una Ferrari ha preso fuoco per ragioni ancora da accertare nel pomeriggio di giovedì 23 luglio in via dell’Aeronautica a Curno. L’autovettura era stata appena acquistata di seconda mano da un concessionario e nel tragitto ha preso fuoco.

I Vigili del fuoco di Dalmine sono intervenuti per spegnere l’incendio: spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato la zona compromessa. Illeso il neo proprietario.

