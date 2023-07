Filippo, nell’ultima lettera i tanti «grazie» ai compagni del rugby

La lettera

«Easy, easy fra – scriveva Filippo –. Grazie per la compagnia che abbiamo condiviso finché io ho potuto. Per la vostra costante presenza che mi ha fatto sperare in una normalità». E ancora: «Grazie al grande gruppo dei rugbisti: mi ha fatto ancora sentire parte della squadra anche se la maglia numero 9 non ha più segnato mete. Grazie a tutte le persone che hanno cercato di curare in ogni modo questa bestia di male che mi ha colpito. Grazie agli amici e alle amiche che hanno sostenuto la mia famiglia, agli eccezionali e pazienti datori di lavoro che ci hanno supportato. Grazie a tutti i parenti, vicini e lontani. A tutti dico easy. Grazie ad una persona particolare che tra tanti impegni ha trovato tempo di pregare per tutti noi. Mamma, Giga, Ale, Sara e anche Axel, vi ho sempre sentiti vicini, ricordate di essere una famiglia alla quale, anche se in modo diverso, io faccio ancora parte. Vi voglio bene e ancora una volta grazie mille».