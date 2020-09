(Foto by Vigili del fuoco)

Frontale auto-bus a Sotto il Monte

Un ferito, arriva l’elisoccorso - Foto L’incidente è avvenuto verso le 13.40 di lunedì 21 settembre.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e un’auto della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incidente stradale in via dell’industria a Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Un’auto ha invaso la corsia opposta e si è scontrata contro un autobus senza passeggeri.

Fortunatamente l’automobilista, un 36enne, si è ferito in modo non grave.

Sul posto anche l’autoambulanza e l’elisoccorso.



