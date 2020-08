Fuori strada e contro una cabina elettrica

Vigili del fuoco in azione a Stezzano - Foto Un furgone è uscito fuori strada e ha divelto una cabina dell’illuminazione stradale a Stezzano.

Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine in azione nella giornata di martedì 4 agosto. I pompieri sono intervenuti per recuperare un furgone, che uscendo fuori strada, ha divelto una cabina dell’illuminazione stradale a Stezzano, lungo la tangenziale sud per la statale 42. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona compromessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA