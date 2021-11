Gatto bloccato in un’intercapedine, i vigili del fuoco forano il muro e lo salvano - Foto L’intervento nel pomeriggio di venerdì 26 novembre a Seriate in via Donizetti. Il gatto non poteva fare nessun movimento, i vigili del fuoco hanno quindi forato il muro e lo hanno estratto sano e salvo.

Singolare salvataggio a Seriate nel pomeriggio di venerdì 26 novembre. La prima partenza di vigili del fuoco della centrale di Bergamo e il furgone «Usar» (Urban Search And Rescue) verso le 15 sono intervenuti in via Donizetti per il recupero di un gatto rimasto bloccato in un’intercapedine. Si era infilato in un punto così stretto che non poteva fare nessun movimento e non riusciva più ad uscire, il vigili del fuoco hanno quindi forato il muro ed estratto il gatto sano e salvo.

Il foro nel muro che ha consentito il salvataggio

