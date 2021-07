In Dogana senza etichette in italiano: regolarizzate 20 mila candele Provenienti dalla Cina ma prodotte in Vietnam, erano prive delle etichette in lingua italiana, così come da normativa.

Sotto la vigilanza doganale dei funzionari di Levate, sono state regolarizzate, prima della loro distribuzione, 20.000 candele profumate provenienti dalla Cina ma prodotte in Vietnam. La merce era contenuta in 1.036 colli ed era destinata ad una società italiana.

Gli scatoloni sono stati trasferiti presso i magazzini della società al fine di poter eseguire la regolarizzazione mediante l’applicazione di etichette adesive, all’esterno delle scatole, riportanti le indicazioni e le prescrizioni per l’uso in lingua italiana, così come previsto dal Codice del Consumo.

