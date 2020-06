In fiamme tetto con pannelli fotovoltaici

Vigili del fuoco in azione - Foto e Video Incendio alla copertura di un capannone a Torre de Roveri nel pomeriggio di sabato 6 giugno.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine con autopompa e autobotte e i volontari di Gazzaniga con autopompa, autobotte e autoscala sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 6 giugno per arginare un incendio alla volta di copertura con pannelli fotovoltaici di un capannone a Torre de Roveri, in via Da Vinci 12. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza le zone compromesse. Non ci sono stati feriti.

