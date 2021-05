Bagnatica, rogo nel piazzale di una ditta: fiamme domate, nessun ferito - Foto e video Incendio nel pomeriggio di martedì 25 maggio a Bagnatica. La colonna di fumo era visibile da diversi km. Le fiamme domate dai pompieri, nessun ferito.

Incendio verso le 16 di martedì 25 maggio a Bagnatica. Per cause da accertare, hanno preso fuoco materiali plastici all’esterno della ditta «Polirim» di via Kennedy. La colonna di fumo era visibile in tutta la zona. Appena è stato dato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e le partenze del distaccamento di Dalmine. Stando alle prime informazioni, sono bruciati circa 700 mq di materiali stoccati nel piazzale. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato la zona compromessa.

Ecco le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento

E qui di seguito alcune immagini delle fasi finali dell’intervento in via Kennedy.

I vigili del fuoco in via Kennedy

(Foto by Colleoni)

I vigili del fuoco in via Kennedy

(Foto by Colleoni)

I vigili del fuoco in via Kennedy

(Foto by Colleoni)

Qui sotto, invece, le prime immagini giunte in redazione dopo l’incendio, con la colonna di fumo visibile in tutti i comuni della zona e anche dalla città.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

L’incendio

(Foto by Andrea Pellegrini)

L’incendio visto da Brusaporto

L’incendio visto dalla provinciale tra Costa di Mezzate e Bagnatica

Il fumo visto dalla città

© RIPRODUZIONE RISERVATA