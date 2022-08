Incendio in una ditta di vernici ad Azzano - La fotogallery

Incendio in un’azienda di vernici ad Azzano San Paolo sabato mattina 6 agosto, verso le 7. La colonna di fumo è stata ben visibile da diverse parti della provincia, persino da Città Alta, come testimoniano le foto dei nostri lettori (guarda la gallery).

Un incendio domato dai Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio. Le fiamme si sono sviluppate nel deposito dell’Astra Vernici in via delle Industrie ad Azzano San Paolo.Sono andati in fumo circa 200metri quadrati di capannone. Non ci sono feriti. La struttura non è fruibile. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche i Carabinieri di Azzano e Stezzano.