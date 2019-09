Le Frecce Tricolori fanno base a Orio

Domenica lo spettacolo nei cieli Da Orio domenica 29 settembre partirà l’attesa l’esibizione all’Air Show di Varenna, sul lago di Como.

«Uno spettacolo». Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo, non usa giri di parole dopo aver assistito all’atterraggio della pattuglia delle Frecce Tricolori all’aeroporto di Orio e aver stretto la mano al comandante Gaetano Farina (nella foto).

La celebre pattuglia acrobatica nazionale sarà di base ad Orio al Serio fino a lunedì 30 settembre, quando tornerà alla base di Rivolto (Codroipo), in provincia di Udine. Ma da Orio domenica 29 settembre partirà l’attesa l’esibizione all’Air Show di Varenna, sul lago di Como. Ieri la pattuglia, dopo un passaggio in formazione sopra la città e lo scalo è atterrata intorno alle 12,20: dieci Alenia AerMacchi M-345 Het.

Nel pomeriggio di venerdì i piloti si sono recati in visita ai reparti pediatrici dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» su invito dell’associazione «Amici della pediatria». Un ritorno, in verità, perché la squadra delle Frecce Tricolori era già stata l’anno scorso in visita ai piccoli pazienti. Per tutti, tanta dolcezza, allegria e un regalo per tutti i bimbi: «La meraviglia e lo stupore negli occhi di piccoli e non solo, per avere dedicato un po’ del loro tempo sono un’emozione che resterà nel cuore di tutti noi. A presto e grazie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA