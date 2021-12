Strade ghiacciate in provincia di Bergamo (Foto by Colleoni)

Meteo, migliora il tempo al Nord: attenzione alle strade ghiacciate Strade ghiacciate tra Seriate e Trescore. Intanto il cielo si schiarisce: le previsioni delle prossime ore.

Al Nord si è registrato ancora qualche fiocco di neve nottetempo in pianura, tra Lombardia orientale ed Emilia Romagna occidentale, mentre fino a metà giornata sono attese seppur deboli ma diffuse nevicate su Trentino Alto Adige, nonchè su Veneto e Friuli-Venezia Giulia centro settentrionali. Seguirà un graduale miglioramento con esaurimento delle precipitazioni e diradamento della nuvolosità con parziali schiarite nella giornata di giovedì 9 dicembre. Temperature minime in aumento su regioni nord-orientali, in calo sul restante settentrione; massime in diminuzione su Emilia-Romagna orientale, Valle d’Aosta, in rialzo sul resto del Nord. Attenzione, come sempre, alle strade ghiacciate per chi si mette in auto.

Prosegue anche oggi il Piano Neve predisposto da Rfi nel Nord Italia. Lo annuncia la società responsabile della rete delle Ferrovie dello Stato a seguito del bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile . Pertanto Rfi ha disposto «il monitoraggio costante e il presidio preventivo dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantire la circolazione dei treni programmati sulle linee ferroviarie interessate dalle precipitazioni». In particolare il Piano è attivo nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.«L’offerta ferroviaria - prosegue Rfi - è confermata con alcune puntuali riduzioni di treni su alcune linee dove sono previste nevicate più abbondanti». Tra queste viene indicata la Monza-Molteno-Lecco in Lombardia, che attraversa la Brianza fino al Lago di Como.

