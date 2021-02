Over 80, oggi si parte con i vaccini

Fino a domenica 915 somministrazioni Sono San Giovanni Bianco, Seriate, Alzano e Piario le sedi della giornata inaugurale. Oltre 25 mila adesioni, nella prima giornata saranno effettuati 240 vaccini.

Da questa mattina anche in Bergamasca iniziano le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80, con le prime 240 somministrazioni (saranno 915 fino a domenica) di una campagna fondamentale. Per i numeri in primis, perché fino a mercoledì pomeriggio hanno aderito 25.452 bergamaschi ultraottantenni, e altre decine di migliaia di domande sono attese a breve, considerata la stima di circa 70 mila grandi anziani in tutta la provincia.

È fondamentale anche perché questo è il primo passo di profilassi vera sul territorio, dopo l’avvio dedicato agli operatori sanitari e sociosanitari e alle Rsa-Rsd: una prova generale per la campagna massiva.

I primi sms di conferma dell’appuntamento sono stati inviati mercoledì nel primo pomeriggio: «Per via del ridotto preavviso – ha spiegato Ats Bergamo in una nota -, Regione Lombardia ha fatto seguire per questi cittadini anche una telefonata di verifica. Nella stessa logica a questi primi vaccinandi di giovedì è stata anche data la possibilità di un secondo appuntamento qualora impossibilitati ad accettare il primo».

La cronotabella del weekend iniziale è segnata, con le prime iniezioni a cura dell’Asst Bergamo Est e dell’Asst «Papa Giovanni», mentre l’Asst Bergamo Ovest partirà la prossima settimana. Oggi e venerdì, appunto, 240 inoculazioni per ciascun giorno: 90 all’ospedale di San Giovanni Bianco, facente capo all’Asst «Papa Giovanni», e 150 nelle strutture dell’Asst Bergamo Est tra gli ospedali di Seriate (60), Alzano (60) e Piario (30).

Al «Papa Giovanni» da domenica

Sabato le somministrazioni avverranno solo nelle strutture di Bergamo Est, sempre con la stessa progressione, mentre domenica si inizierà anche all’ospedale «Papa Giovanni» (e quindi alla Trucca, mentre non ci saranno inoculazioni a San Giovanni Bianco) con 135 iniezioni.

Martedì 23 febbraio partiranno anche le «punture» per gli over 80 al PalaSpirà, hub territoriale gestito dall’Asst Bergamo Ovest, dove è già in corso la fase 1-bis; sempre per l’azienda sociosanitaria territoriale della Bassa, il comunicato di Ats di ieri indica come «in avvio nelle prossime settimane» gli spazi vaccinali per over 80 anche nell’ospedale di Treviglio e nel centro territoriale di Antegnate.

L’Asst cittadina – che parte oggi a San Giovanni Bianco – attiverà dalla prossima settimana anche il polo vaccinale nel Presst di Sant’Omobono Terme; i numeri complessivi degli slot saranno «progressivamente in aumento man mano che si esauriranno, con la somministrazione delle seconde dosi, le fasi 1-a e 1-bis».



La somministrazione del vaccino avviene con iniezione sulla parte superiore del braccio. Si raccomanda di indossare vestiti comodi in modo da potersi svestire e rivestire facilmente e per tutto il tempo è importante indossare la mascherina che copra naso e bocca. Dopo la somministrazione il soggetto vaccinato dovrà rimanere in osservazione almeno 20 minuti, presso il centro vaccinale. In occasione dell’esecuzione della prima dose verrà comunicato il giorno dell’appuntamento per la seconda dose».

