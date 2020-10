Paura all’Iper: Ford s’incendia nel parcheggio. Illeso 75enne

Paura all’Iper: Ford s’incendia

Il timore che qualcosa non funzionasse nell’impianto elettrico della sua Ford Focus datata il 75enne proprietario dell’auto l’aveva attraversato la settimana scorsa, quando aveva deciso di portare la Ford dall’elettrauto per una verifica. Perciò quando ha avvertito odore di bruciato provenire dalla zona del motore mentre stava percorrendo la rampa dell’Iper di Seriate, alle 14,30 di venerdì 2 ottobre, l’uomo ha intuito che sarebbe stato meglio non rischiare. È stata questione di attimi. Giusto il tempo di parcheggiare e scendere e la Ford Focus del 75enne ha preso fuoco.

Una scintilla dovuta quasi certamente a un cortocircuito dell’impianto elettrico ha alimentato un incendio che nel giro di pochi minuti si è letteralmente «divorato» la Focus sotto gli occhi del disorientato proprietario. I Vigili del fuoco, con l’ausilio dei carabinieri di Seriate, hanno spento le fiamme ma per la Ford, ridotta a una carcassa, non c’è stato nulla da fare. Fortunatamente è andata meglio al suo proprietario che se l’è cavata con uno spavento colossale e ferite lievi dovute presumibilmente allo scoppio dei vetri.

