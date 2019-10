Pedrengo, volo di tre metri sul cantiere

Gravissimo muratore di 38 anni La caduta dal primo piano in un cantiere in cui erano in corso lavori per il rifacimento di una soletta: l’uomo è ora ricoverato in Terapia intensiva al Papa Giovanni.

Un muratore di 38 anni di Albano è ricoverato in terapia intensiva con un grave trauma cranico e fratture multiple per una caduta di tre metri in un cantiere edile di Pedrengo in cui stava lavorando. Il grave infortunio è avvenuto intorno alle 7 di giovedì 24 ottobre in via degli Alpini 5 a Pedrengo dove erano in corso lavori di rimozione dell’armatura della soletta del primo piano in un edificio in costruzione.

Secondo quanto ricostruito dal personale tecnico Ats sopraggiunto sul luogo dell’infortunio sembrerebbe che il lavoratore, dipendente di una ditta di Casnigo, sia caduto da una zona al primo piano dell’edificio in costruzione in cui non era presente il parapetto a protezione del rischio caduta dall’alto (apertura di circa un metro). L’altezza da terra di quella zona è di circa 3.40 metri. Gli altri due muratori presenti sul posto erano impegnati nel lavoro quando hanno avvertito il rumore della caduta e chiamato i soccorsi. L’uomo è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ed è in prognosi riservata.

Il personale tecnico Ats dell’Ufficio Psal di Trescore ha svolto immediatamente un sopralluogo e ha emesso un divieto d’uso per il primo piano dell’edificio per la presenza di violazioni alle norme di sicurezza. Sono stati inoltre acquisiti i documenti con i piani di cantiere per verificare la programmazione preventiva degli apprestamenti di sicurezza.

